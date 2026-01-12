As cortinas se abriram pela última vez;

Os aplausos ecoaram no Teatro Alberto Maranhão.

O motivo, dessa vez, era triste: a chegada do corpo da atriz potiguar Titina Medeiros.

O Espetáculo da vida de Titina, que encheu de orgulho o rio grande do norte ao se destacar internacionalmente na dramaturgia, foi encerrado muito muito precoce, com apenas 48 anos, por uma doença traiçoeira: o câncer de Pâncreas.

Ela vai deixar saudades. Com seu jeito potiguar de falar, marcado por alegria e uma vitalidade sem tamanho. Seja como Socorro, na novela Cheias de Charme, ou com a família.

Titina deixa um legado na cultura do nosso estado.

