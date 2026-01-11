Território do frevo mostra a diversidade da cultura potiguar, dialogando com Boi, Coco, Batuque de Índio e outras expressões

Neste domingo (11) o EP audiovisual Frevo do Xico e o Reino dos Brincantes, um marco para a música e a cultura popular do Rio Grande do Norte, começa a ser exibido no canal do Youtube, Beju Produções. O espetáculo foi registrado ao vivo, em formato de espetáculo de rua numa tirada contínua, com cinco músicas autorais que dialogam diretamente com as manifestações culturais. A gravação engloba um cortejo em que música, dança e narrativa se entrelaçam, transformando a rua em palco e o público em parte da experiência.

O EP 'Frevo do Xico e o Reino dos Brincantes' foi gravado ao vivo em Natal, no Largo do Atheneu, no bairro de Petrópolis, em 11 de setembro de 2025. Com apoio da Emprotur, Visite o RN e Eletrônica Progresso, o projeto reuniu manifestações tradicionais e contemporâneas em um cortejo cênico único. Participaram: Congos de Combate de São Gonçalo do Amarante, Burrinha Pintadinha, Jaraguá de Ponta Negra, Boi Esmeralda de Potilândia e o mestre Kleber Moreira.





"A gravação fluiu maravilhosamente bem. Todos os músicos e brincantes empolgados com a beleza e riqueza que estamos explorando.", sintetizou o maestro Chico Bethoven, idealizador do projeto, destacando a proposta: “Buscamos consolidar Natal como território do frevo e mostrar a diversidade da cultura potiguar, dialogando com Boi, Coco, Batuque de Índio e outras expressões”, salientou.





O registro, com cinco músicas autorais, buscou transformar música, dança e narrativa em uma experiência coletiva na rua. Para Bethoven, o Reino dos Brincantes é um espaço simbólico onde tradição e contemporaneidade se encontram: “Aqui, tradição não é passado, mas vida em movimento”.





Patrimônio Vivo

O EP também visa fortalecer a identidade cultural potiguar e valorizar mestres e grupos como patrimônio vivo e atrativo turístico. Desde 2007, o Rio Grande do Norte conta com a Lei nº 9.032, que criou o Registro do Patrimônio Vivo (RPV-RN), mecanismo de reconhecimento e apoio a mestres, mestras e grupos que mantêm tradições da cultura popular.





Sob responsabilidade da Fundação José Augusto, o programa garante bolsas de incentivo e prioridade em editais aos contemplados, assegurando a transmissão de saberes e práticas que compõem a identidade cultural potiguar.





Já reconhecidos em diversas áreas — da música e dança ao artesanato e festejos tradicionais — os patrimônios vivos representam a resistência e a diversidade cultural do estado. O desafio atual é ampliar a divulgação da lei e estimular novas inscrições, garantindo que esses saberes continuem vivos para as próximas gerações. "Este é o novo e amplo cenário artístico que o Frevo do Xico vai buscar trilhar para valorizar a diversidade da cultura potiguar, ainda com potencial para ser explorado, estudado e debatido.", disse.





25 anos de música, cultura e sonhos





A Beju Produções nasceu, em 2000, do sonho dos irmãos Bethoven e Jubileu de criarem uma empresa que funcionasse como uma cadeia produtiva, dando suporte às habilidades que desenvolveram ao longo de toda a trajetória musical — seja como instrumentistas, compositores, arranjadores, técnicos de gravação, produtores ou educadores musicais.





Atualmente, a Beju atua em diversas frentes do mercado da música: possui um moderno estúdio de gravação, oferece som e luz para shows e eventos, tem o pranchão Hera, faz agenciamento artístico próprio e de parceiros, além de ter grande expertise na elaboração e gestão de projetos culturais.





A administração está sob a liderança de Luna Hesse, filha de Chico Bethoven, que vem conduzindo a empresa com visão estratégica e inovação, mantendo viva a essência da família e fortalecendo o legado da Beju.