NOTA - DECRETO DE LUTO OFICIAL
O Governo do Estado do Rio Grande do Norte decreta luto oficial durante 3 (três) dias, em sinal de profundo pesar pelo falecimento da atriz potiguar Titina Medeiros, uma artista imensa, cuja vida foi inteiramente dedicada à arte, à cultura e ao povo do nosso estado.
O Governo do Estado se solidariza com os familiares, amigos e toda a classe artística, e presta sua homenagem, com gratidão, respeito e profunda reverência, a uma de suas maiores artistas.
Natal, 11 de janeiro de 2025
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASSECOM
Mídias Sociais