NOTA - DECRETO DE LUTO OFICIAL

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte decreta luto oficial durante 3 (três) dias, em sinal de profundo pesar pelo falecimento da atriz potiguar Titina Medeiros, uma artista imensa, cuja vida foi inteiramente dedicada à arte, à cultura e ao povo do nosso estado.

O Governo do Estado se solidariza com os familiares, amigos e toda a classe artística, e presta sua homenagem, com gratidão, respeito e profunda reverência, a uma de suas maiores artistas.





Natal, 11 de janeiro de 2025





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASSECOM