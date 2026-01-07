Um dos momentos mais esperados da programação acontece na sexta-feira, quando Sergynho Pimenta comanda o Bloco A Barca. A expectativa é de um desfile especial, com muita energia, axé e sucessos que marcaram gerações, levando o público a reviver clássicos e celebrar a força de um ritmo que atravessa décadas.

O evento será realizado de 30 de janeiro a 1º de fevereiro, na Praça Cívica de Natal. Os abadás já estão à venda e o lote atual segue disponível até o dia 12 de janeiro, nos pontos físicos do Potiguar Laboratório Ótico — Midway Mall, Partage Norte Shopping e Shopping 10 — além da opção de compra online pelo site bilheteriadigital.com/axenatal2026. A organização orienta os foliões a garantirem o abadá com antecedência para não ficar de fora dessa grande festa do axé em Natal.