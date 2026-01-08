O hábito de borrifar vinagre embaixo da cama pode parecer curioso, mas tem uma explicação prática. Esse método simples é usado para afastar pequenos insetos, como ácaros, formigas e mosquitos, que costumam se esconder em locais escuros e pouco acessíveis. Além disso, o vinagre ajuda a neutralizar odores desagradáveis que surgem com o tempo, tornando o ambiente mais limpo e saudável. Durante a faxina, o espaço embaixo da cama geralmente é esquecido. A falta de luz e de circulação de ar cria um cenário ideal para o acúmulo de poeira, resíduos e ácaros. Esse acúmulo favorece tanto o mau cheiro quanto a presença de insetos, tornando necessário adotar medidas simples para manter o local higienizado. O vinagre, por suas propriedades, atua como um aliado natural nesse processo. O truque consiste em utilizar vinagre branco, borrifando-o no espaço sob a cama. Essa prática não exige grandes esforços e pode ser incorporada facilmente à rotina de limpeza. Além de ser uma solução acessível e econômica, o vinagre é uma alternativa natural que dispensa produtos químicos mais agressivos, ajudando a manter o ambiente livre de odores e insetos de forma prática e eficaz.