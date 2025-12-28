Na véspera de Natal, em Goiás, um entregador de aplicativo foi detido após levar para casa uma encomenda de bombons especiais que deveria ser entregue a um cliente. O motorista cancelou a corrida e, ao ser abordado pela Polícia Militar, admitiu que havia aberto a embalagem e comido um dos doces. Em vídeo, ele implorou: “Eu comi só um pedaço, pelo amor de Deus”. O caso foi registrado como apropriação indébita, e a plataforma suspendeu temporariamente o entregador.

Esse não foi o único episódio da semana. Dias antes, em Aparecida de Goiânia, uma cliente encomendou um bolo e 50 docinhos para o aniversário de uma amiga. O entregador retirou a encomenda, cancelou a corrida e desapareceu com os produtos. Câmeras registraram o momento, e ao ser questionado pela cliente, o homem respondeu com áudios grosseiros, aumentando a indignação da vítima.

A Polícia Militar orienta que casos de entregas não concluídas sejam denunciados imediatamente. Segundo os agentes, esse tipo de ocorrência, embora pareça pequeno, configura crime e deve ser tratado com seriedade. A recomendação é que consumidores fiquem atentos e acionem as autoridades sempre que houver irregularidades nas entregas.