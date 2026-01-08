Após meses de espera pela autorização oficial, finalmente a equipe do Via Certa passa a atuar, a partir de agora, utilizando coletes balísticos durante as coberturas jornalísticas.

Durante esse período, mesmo tendo dado entrada

com todos os critérios preenchidos, a liberação demorou muitos meses, o que gerou questionamentos da população sobre o motivo de não terem sido autorizados a usar a proteção antes.

Com a liberação, o Via Certa se torna a primeira equipe de jornalismo do Rio Grande do Norte a adotar esse tipo de equipamento, reforçando o compromisso com a integridade dos profissionais e com a informação responsável.

A ação é realizada em parceria com uma empresa do RN, garantindo mais segurança e tranquilidade para o trabalho diário da equipe.