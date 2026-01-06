Um carro caiu em um buraco aberto para obras em Mossoró, no Rio Grande do Norte, após atravessar uma barreira de proteção instalada no local. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (6), quando o motorista perdeu o controle e acabou dentro da área interditada. Apesar do susto, não houve registro de feridos, mas o veículo ficou bastante danificado.

Segundo informações, o buraco havia sido sinalizado com barreiras, mas ainda assim o carro conseguiu ultrapassá-las. A situação chamou atenção de moradores e trabalhadores da obra, que rapidamente se mobilizaram para ajudar o condutor a sair do veículo. O caso reacendeu discussões sobre a necessidade de reforçar a segurança em áreas de intervenção urbana, especialmente em locais de grande circulação.

A prefeitura informou que já está avaliando medidas para aumentar a proteção no entorno da obra e evitar novos acidentes. Entre as ações previstas estão a instalação de sinalização mais visível e o reforço das barreiras físicas. O episódio serve de alerta para a importância de manter a atenção redobrada ao trafegar em regiões em obras e para a responsabilidade do poder público em garantir a segurança da população.