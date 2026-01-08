Na manhã desta quinta-feira (8), um acidente envolvendo uma ambulância, um carro de uma peixaria e uma motocicleta ocorreu no cruzamento das avenidas Senador Salgado Filho e Nevaldo Rocha, em Natal. A ambulância transportava uma paciente quando foi atingida, deixando pelo menos três pessoas feridas. O local, considerado um dos mais movimentados da cidade, teve o trânsito bastante afetado após a colisão.

Segundo testemunhas, a ambulância teria avançado o sinal vermelho, sendo atingida pelo furgão da peixaria e pela moto, que acabou imprensada entre os veículos. O motorista do furgão relatou que não conseguiu evitar o impacto, reforçando a versão de que o veículo de emergência não parou no semáforo. Apesar de a legislação permitir que ambulâncias atravessem sinais vermelhos com sirenes ligadas, o acidente gerou grande repercussão.

Os feridos foram atendidos inicialmente por uma ambulância de “home care” que passava pelo local, até a chegada do Samu. Entre os envolvidos estava a avó da paciente, de 77 anos, que chegou a desmaiar, mas não sofreu ferimentos graves. Ela faz tratamento contra o câncer e seguia para o Hospital Luís Antônio. O episódio evidenciou os riscos no trânsito da região e a necessidade de atenção redobrada em cruzamentos movimentados.