O tradicional evento Natal em Natal começou nesta quinta-feira (25) com apresentações musicais na orla da capital potiguar. A festa continua nesta sexta-feira (26), na Engorda de Ponta Negra, reunindo artistas locais e nomes de destaque nacional, como Zé Vaqueiro e Dilsinho, em mais uma noite de shows gratuitos para o público.

A Prefeitura de Natal reforçou que o acesso ao espaço é totalmente livre. Até a última atualização, os horários oficiais das atrações ainda não haviam sido divulgados.

Segundo estimativas da gestão municipal, a expectativa é de público entre 70 mil e 80 mil pessoas por noite durante os shows em Ponta Negra. Para a virada do ano, o número deve ser ainda maior: cerca de 150 mil pessoas, o que evidencia a importância da operação especial preparada para garantir a segurança e a organização do evento.