A Polícia Federal confirmou nesta sexta-feira (26) a prisão de Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Paraguai. Condenado por envolvimento na trama golpista, Vasques teria fugido para o país vizinho após romper a tornozeleira eletrônica que monitorava seus movimentos.

Segundo os investigadores, o equipamento disparou alertas às autoridades brasileiras, que iniciaram imediatamente as buscas. A fuga ocorreu por Santa Catarina, e Vasques acabou detido por agentes paraguaios no Aeroporto de Assunção, quando tentava embarcar para El Salvador.

Ele deverá passar por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça brasileira.