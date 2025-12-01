O neurologista norte-americano Stephen Cabral, conhecido pelo podcast The Cabral Concept, afirma que o indício mais precoce da demência e do Alzheimer não está necessariamente ligado ao esquecimento, mas sim à dificuldade de se orientar. Segundo ele, perder-se com facilidade é um sintoma revelador de declínio cognitivo.

Cabral explica que esquecer nomes, compromissos ou objetos do dia a dia pode ser comum em pessoas estressadas ou sobrecarregadas. O que merece atenção é quando alguém passa a se sentir desorientado, sem saber onde está ou como chegou a determinado lugar. Esse tipo de desorientação espacial pode indicar alterações neurológicas iniciais.

Outro sinal que o especialista destaca é a perda de coordenação motora e da noção espacial. Exemplos incluem dificuldades em estacionar o carro em linha reta ou realizar tarefas que antes eram simples. Para Cabral, mudanças sutis como essas devem ser observadas de perto, pois podem representar os primeiros estágios de doenças cognitivas.

