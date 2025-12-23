Prefeitura destrava R$ 21,8 milhões e promete revolucionar a educação infantil em Natal!









A Prefeitura do Natal deu mais um passo importante para a ampliação e qualificação da educação infantil na rede municipal. Nesta terça-feira (23), o prefeito Paulinho Freire assinou, ao lado do secretário municipal de Educação, Aldo Fernandes, as ordens de serviço para a repactuação de sete Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) vinculados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A solenidade foi realizada no Salão Nobre do Palácio Felipe Camarão e marca a retomada e a reorganização de obras estratégicas voltadas ao atendimento da primeira infância no município.

A iniciativa é conduzida pela Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio do Departamento de Engenharia e Arquitetura (DEA), e contempla um investimento global de R$ 21,8 milhões. As sete unidades terão capacidade para atender até 1.504 crianças, considerando a demanda integral ou parcial, com vagas distribuídas pelas zonas Norte, Sul e Oeste da capital. Os CMEIs possuem tipologias com cinco e dez salas de aula, áreas construídas que variam entre 774 m² e 1.503 m², além de terrenos que chegam a 3.729 m², garantindo espaços adequados para o desenvolvimento pedagógico e o acolhimento das crianças.

Na Zona Norte, a repactuação contempla unidades localizadas nos bairros Lagoa Azul, Pajuçara e Nossa Senhora da Apresentação. Estão incluídas escolas com cinco salas de aula, cada uma com capacidade para até 188 alunos, além de uma unidade de maior porte, com dez salas e atendimento para até 376 crianças. Os investimentos nessas obras variam entre R$ 3 milhões e R$ 3,8 milhões, com percentuais de execução que vão desde fases iniciais até mais de 22%, evidenciando os diferentes estágios de andamento dos serviços.

Na Zona Oeste, está localizado o CMEI que apresenta maior avanço físico, com mais de 60% da obra já executada. A unidade contará com cinco salas de aula, capacidade para 188 alunos e investimento de aproximadamente R$ 1,9 milhão. Já na Zona Sul, a repactuação contempla os bairros Neópolis e Candelária. Ambas as unidades possuem cinco salas de aula, capacidade para 188 crianças cada e investimentos que somam mais de R$ 6 milhões, encontrando-se atualmente em fases iniciais de execução.

O prefeito Paulinho Freire destacou que a repactuação das obras representa um compromisso concreto da gestão com a educação infantil e com as famílias natalenses. “Estamos reorganizando e destravando obras importantes que estavam paradas ou com baixo andamento, garantindo que esses CMEIs sejam concluídos e entregues à população. Investir na educação infantil é cuidar do presente e do futuro da cidade, oferecendo estrutura adequada e mais vagas para nossas crianças”, afirmou.

O gestor destacou ainda que a educação tem sido prioridade desde o início da gestão, com avanços concretos ao longo do ano. Segundo ele, a Prefeitura conseguiu zerar as filas das creches, cumprir as metas estabelecidas e realizar investimentos na valorização dos profissionais e na infraestrutura das escolas.

O prefeito lembrou ainda do reajuste de 6,27% no piso salarial dos professores, da climatização das salas de aula, da realização de concurso público e processo seletivo para docentes, das parcerias com o Instituto Ayrton Senna, das reformas de unidades e quadras esportivas, além da entrega de quase 500 computadores à rede municipal, por meio de articulação com o Ministério das Comunicações. De acordo com o gestor, a meta é ampliar ainda mais esses investimentos, com a previsão de entregar entre 2 mil e 2.500 computadores até o final do mandato.

Ao fazer um balanço das ações da educação municipal e dos resultados alcançados ao longo do ano, o secretário municipal de Educação, Aldo Fernandes, destacou o comprometimento da gestão com a ampliação do acesso à educação infantil e o cumprimento das metas estabelecidas.

“Encerrar o ano assinando essa ordem de serviço demonstra o comprometimento e a atuação em alto nível da educação municipal. Vamos ampliar ainda mais as vagas na Educação Infantil, tanto em creches quanto na pré-escola, atendendo à solicitação do prefeito Paulinho Freire. A ampliação será de mais 1.504 vagas, que se somam às 1.600 vagas ofertadas no início do ano, quando lançamos o programa Fila Zero. Com isso, vamos finalizar o ano com filas zeradas, mantendo o aluno em sala de aula, reduzindo a distorção idade-série e cumprindo todas as metas estabelecidas para a educação municipal”, afirmou.

Com a assinatura das ordens de serviço, a Prefeitura do Natal avança na consolidação das políticas públicas voltadas à educação infantil, promovendo a retomada de investimentos estruturantes que ampliam o acesso, melhoram a infraestrutura escolar e fortalecem a política educacional do município.