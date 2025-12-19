Uma brasileira que estava desaparecida em Portugal foi localizada sem vida, e as autoridades confirmaram a prisão de uma suspeita envolvida no caso. O episódio, tratado como homicídio qualificado, ocorreu em Lisboa e está sob investigação da Justiça portuguesa.

O caso ganhou repercussão internacional, especialmente entre brasileiros residentes no país, já que se soma a outros episódios recentes envolvendo cidadãos do Brasil em território português. Entre eles, estão a investigação sobre um menino brasileiro que sofreu mutilações em uma escola e a prisão de um traficante ligado ao PCC que figurava na lista da Interpol.

As autoridades portuguesas seguem apurando os detalhes do crime e não divulgaram mais informações sobre a identidade da vítima ou da suspeita detida