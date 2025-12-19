“Exagerei nos doces: e agora, minha pele?” A dermatologista Dra. Ingrid Tavares, especialista em Dermatologia Estética e Tricologia, explica como o consumo elevado de açúcar e carboidratos refinados impacta hormônios, inflamação e a saúde da pele.

As festas de fim de ano costumam vir acompanhadas de mesa farta e muitas tentações — sobremesas, chocolates, rabanadas e o tradicional panetone. O problema é que, após os excessos, muitas pessoas percebem mudanças rápidas na pele, como aumento da oleosidade, surgimento de cravos e o retorno da acne, uma queixa cada vez mais comum nos consultórios dermatológicos.

De acordo com a dermatologista Dra. Ingrid Tavares, alimentos com alto índice glicêmico provocam picos de insulina no organismo. “Esse aumento estimula a produção de hormônios androgênicos e do IGF-1, que intensificam a atividade das glândulas sebáceas, favorecendo o entupimento dos poros e o aparecimento da acne, mesmo em pessoas que não tiveram o problema na adolescência”, explica.

Além disso, o consumo excessivo de açúcar está diretamente associado ao aumento de processos inflamatórios no corpo. Outro efeito relevante é a glicação, reação que compromete as fibras de colágeno e elastina, contribuindo para a perda de firmeza, do viço e para o envelhecimento precoce da pele.

Apesar dos impactos negativos, a especialista reforça que o quadro é reversível. Após o período festivo, a pele tende a se reequilibrar com mudanças simples de rotina. A recomendação é priorizar uma alimentação mais leve e antioxidante, rica em frutas, verduras, legumes e proteínas magras, além de reduzir o consumo de carboidratos simples e ultraprocessados.

Manter uma rotina adequada de cuidados com a pele também é essencial, incluindo limpeza conforme o tipo de pele, hidratação e uso diário de protetor solar. “Quando surgem sinais como acne persistente, brilho excessivo ou manchas, o acompanhamento dermatológico é fundamental para evitar agravamentos e possíveis cicatrizes”, orienta a médica.

“Cuidar da pele vai muito além dos cosméticos. Alimentação equilibrada, rotina de cuidados e orientação profissional caminham juntas. A saúde da pele reflete diretamente o que acontece dentro do organismo”, conclui a dermatologista e especialista em tricologia, Dra. Ingrid Tavares.

Para saber mais, acesse o Instagram: @dra.ingridrtavares

Sobre a especialista

A dermatologista Dra. Ingrid Tavares é médica pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), com atuação em Dermatologia Estética e Tricologia. Possui pós-graduação em Cosmiatria e Tricologia pelo Instituto de Dermatologia Prof. Rubem David Azulay (IDPRDA/RJ) e é membro da International Trichoscopy Society. Realizou residência médica no Centro de Dermatologia Dona Libânia, onde recebeu o prêmio “Residente que fez a diferença”. Atualmente, atende no Instituto Regina Jales, unindo ciência, tecnologia e cuidado humanizado para resultados naturais.