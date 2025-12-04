



Pedro Andrade, namorado da cantora Sandy, roubou a cena ao aparecer fantasiado de abelha durante o encerramento do 2º Congresso de Medicina e Nutrição de Precisão. A escolha divertida rapidamente viralizou nas redes sociais, especialmente após ele compartilhar fotos em seu Instagram. Seguidores reagiram com bom humor e elogios, incluindo a modelo Monica Benini, esposa de Junior Lima, que brincou sobre o “ferrão” da fantasia.

Na publicação, Pedro aproveitou para refletir sobre epigenética, usando o exemplo das abelhas. Ele explicou que, embora operárias e rainha tenham o mesmo DNA, a alimentação define seus destinos: enquanto a operária vive cerca de 30 dias, nutrida por pólen e mel, a rainha pode chegar a três anos de vida graças à geleia real, rica em nutrientes capazes de reprogramar a expressão gênica.

Encerrando sua mensagem, Pedro destacou que todos carregamos uma “parte rainha” adormecida, que precisa ser nutrida diariamente para florescer. O gesto bem-humorado e inspirador reforçou sua imagem de médico engajado em unir ciência e motivação, ao mesmo tempo em que manteve a relação com Sandy em discreta exposição pública.