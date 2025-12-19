Publicada na edição desta sexta-feira (19), do Diário Oficial da União (DOU), sanção do presidente Lula, coloca o Carnatal no calendário turístico oficial do Brasil





O Carnatal agora faz parte, oficialmente, do calendário turístico oficial do Brasil. A Lei nº 15.286 é o reconhecimento da relevância cultural, social e econômica do maior carnaval fora de época do país, além de reforçar a importância do evento para a promoção do turismo nacional.





A lei foi gestada pelo Projeto de Lei (PL) 3.034/2023, de autoria do ex-deputado federal e atual prefeito de Natal, Paulinho Freire (União), e teve relatório favorável do senador Rogerio Marinho (PL). Aprovado no Congresso Nacional e sancionado pela presidente o Carnatal figura oficialmente no calendário oficial de eventos do país.





O Carnatal movimenta diversos setores da economia potiguar. Prova disso que a edição deste ano teve uma movimentação financeira de R$ 155 milhões, de acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Fecomercio.





Ainda em 2025, o Carnatal foi reconhecido como o primeiro evento a a receber o Selo Feito Potiguar, que valoriza produtos, empresas e iniciativas com forte identidade potiguar e impacto positivo na economia estadual.