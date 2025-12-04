







A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, voltou a ser internada na UTI após apresentar piora em seu quadro clínico nesta quarta-feira, 3, em Curitiba. A jovem, que já estava hospitalizada há quase uma semana, havia demonstrado sinais de melhora pela manhã, chegando a sentir fome e se alimentar pela primeira vez em dias. No entanto, poucas horas depois, os médicos identificaram esforço respiratório acima do normal e decidiram transferi-la novamente para acompanhamento intensivo.





Segundo relato do marido, Lucas Borbas, a medida foi preventiva para evitar o cansaço dos músculos responsáveis pela respiração. Apesar da nova internação, Isabel permanece estável e bem assistida pela equipe médica. Lucas reforçou que o casal segue confiante e unido: “Continuamos aqui, firmes, com fé e amor”, escreveu nas redes sociais.





Isabel enfrenta uma longa batalha contra o linfoma de Hodgkin, diagnosticado em 2021. Em novembro, passou por um transplante de medula óssea e chegou a ser entubada dias depois devido a complicações. Em maio, havia anunciado que o câncer estava em remissão e que estava apta para o procedimento, após meses em cuidados paliativos.



