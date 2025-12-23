Não tá sendo fácil!

O mundo corporativo tem umas nuances estranhas.

Há alguns meses a empresa Way Drive chegou com uma proposta de baratear os transportes por aplicativo, de maneira similar que a mega estrutura da UBER, no entanto, parece que essa tarefa não está sendo fácil. A empresa vem perdendo, pelo menos 5 perfis no Instagram de maneira misteriosa.

A cada nova perda os empresários se perguntam o que seria a causa, ajustam condutas, reavaliam diretrizes, mas sempre o resultado é o mesmo: Perde mais uma.

Realizando uma busca nas redes sociais, chegamos a conclusão de que inúmeras empresas similares seguem normalmente com seus perfis e a plataforma não tem uma proibição quanto a usar um perfil para divulgar o trabalho de um aplicativo, por exemplo, tampouco existe qualquer menção de ser proibido a atividade a qual a empresa realiza. Esse tema ainda precisa ser investigado com mais cautela.

No fim das contas, o sonho de ter viagens mais baratas, que necessita sempre de mais divulgação e apoio das plataformas, cai por terra e é dificultado por bloqueios ou exclusões sem critérios muito definidos.

A judicialização, nesses casos, é o caminho natural, afinal as empresas precisam de um espaço para divulgação e o meio convencional de panfletagem não é o único e o digital cresce a cada dia, levando os empresários a repensar como seria a "morte digital" onde a impossibilidade de manter um perfil em plataformas como o Instagram, youtube, tiktok, etc definiria o futuro de uma empresa.

Esse tema deve ser debatido, afinal o mundo hoje é digital e ninguém quer ser "m*rto digitalmente" sem motivo ou justificativa.

Espero que a plataforma, diga-se de passagem, uma das maiores do Mundo, repense os modelos e critérios que tem para excluir ou bloquear um perfil.

Nossos votos de um 2026 cheio de realizações para as empresas, para a Meta e que o próximo ano seja de mudanças positivas para que os empresários possam ter um espaço democrático e plural para divulgar seus negócios sem ter a sensação de estarem sendo excluídos.

Sucesso!



