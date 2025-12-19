Dudu Camargo já havia sido dado como carta fora do baralho da televisão. Entre polêmicas e episódios de humilhação pública, parecia condenado ao esquecimento. O apresentador, que enfrentou rejeições e críticas pesadas durante sua passagem pelo SBT, carregava a imagem de alguém desacreditado, mais lembrado pelas controvérsias do que por qualquer conquista profissional.





Mas o jogo virou dentro de A Fazenda 17. Dudu conseguiu se reinventar diante das câmeras e, principalmente, diante do público. Na grande final, superou Duda Wendling, Saory Cardoso e Fabiano Moraes, conquistando a preferência da audiência e levando para casa o prêmio de R$ 2 milhões. Foi uma vitória expressiva, que marcou não apenas o fim de uma temporada, mas também o início de uma nova fase em sua carreira.





O contraste não poderia ser maior: de alvo de chacotas a campeão milionário. A trajetória de Dudu Camargo mostra como a exposição midiática pode transformar vilões em protagonistas e como o público, muitas vezes, está disposto a dar segundas chances. Se antes era lembrado pela humilhação, agora é celebrado pela consagração — uma virada que redefine sua história e o coloca novamente no centro dos holofotes.



