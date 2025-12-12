



A cerimônia de lançamento do SBT News emocionou convidados e autoridades ao contar com a presença virtual de Silvio Santos. Em forma de holograma, o fundador do SBT — que completaria 95 anos em 12 de dezembro — encerrou o evento em um momento de homenagem marcante.





“Boa noite, senhoras e senhores, boa noite auditório. Hoje é um dia especial”, declarou o holograma de Silvio, acompanhado da voz e da tradicional risada do comunicador. Durante a homenagem, o holograma destacou: “A informação correta é essencial para ajudar as pessoas a crescerem, conviverem bem umas com as outras e deixar o país mais forte”.





Fonte: SBT News



