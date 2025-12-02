O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou nesta terça-feira (2) uma ligação de cerca de 40 minutos com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O diálogo abordou principalmente questões comerciais e o combate ao crime organizado internacional. Lula considerou positiva a decisão norte-americana de retirar a sobretaxa de 40% sobre parte dos produtos brasileiros, como carne, café e frutas, mas destacou que ainda há cerca de 22% das exportações do Brasil para os EUA que continuam sendo taxadas.

Durante a conversa, Lula enfatizou a urgência em avançar nas negociações para ampliar a lista de isenções e reduzir tarifas que ainda incidem sobre setores estratégicos, como máquinas e motores. Ele também ressaltou a importância de reforçar a cooperação entre os dois países no enfrentamento ao crime organizado, mencionando operações recentes realizadas pelo governo brasileiro para enfraquecer financeiramente organizações criminosas com ramificações internacionais.

Trump, por sua vez, demonstrou disposição em colaborar com o Brasil, afirmando que dará apoio a iniciativas conjuntas voltadas para enfrentar essas organizações. As negociações entre os dois líderes ganharam impulso após o encontro realizado em outubro na Malásia, e a expectativa é que avancem rapidamente para aproveitar a janela de oportunidades comerciais entre os países.