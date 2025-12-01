Depois da separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady, agora Zé Vaqueiro e Ingra Soares anunciam fim do casamento

O mundo das celebridades brasileiras vive dias de fortes emoções. Após o anúncio do divórcio de Ivete Sangalo e Daniel Cady, que surpreendeu fãs e movimentou as redes sociais, agora foi a vez de outro casal querido pelo público revelar o término da relação: Zé Vaqueiro e Ingra Soares.

O cantor de 26 anos e a influenciadora de 32 confirmaram neste domingo (30) que o casamento chegou ao fim. Eles estavam juntos há seis anos, iniciaram o namoro em 2019 e oficializaram a união em 2021. O casal é pai de Daniel, de 5 anos, e de Arthur, que faleceu em 2024 aos 11 meses, vítima de complicações da síndrome de Patau. Ingra também é mãe de Nicole, de 15 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Em comunicado, Zé Vaqueiro destacou que a decisão “dói”, mas que ambos entenderam que seus corações pedem “direções distintas”. O pedido do casal é de respeito e compreensão neste momento delicado.

Assim, em menos de uma semana, duas separações de grandes nomes da música brasileira — Ivete Sangalo e Daniel Cady, e agora Zé Vaqueiro e Ingra Soares — chamam atenção e reforçam como até mesmo relacionamentos sólidos podem enfrentar mudanças inesperadas.

