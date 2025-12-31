

A Caixa Econômica Federal anunciou que o sorteio da Mega da Virada 2025, inicialmente previsto para a noite de 31 de dezembro, foi adiado para esta quinta-feira, 1º de janeiro, às 10h da manhã. O motivo foi a necessidade de ajustes operacionais, já que o volume de apostas superou todas as expectativas e gerou instabilidade nos sistemas. O prêmio recorde, confirmado em R$ 1,09 bilhão, é o maior já oferecido na história das loterias brasileiras.

Segundo a instituição, o movimento nos canais digitais chegou a 120 mil transações por segundo, enquanto nas casas lotéricas foram registradas 4.745 transações por segundo. Essa demanda inédita exigiu reforços técnicos para garantir a segurança e a transparência do sorteio. A decisão de adiar o evento foi tomada após uma hora de atraso na programação inicial, com o objetivo de assegurar que todos os apostadores tivessem suas participações devidamente registradas.

O sorteio será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa, incluindo YouTube e Facebook das Loterias Caixa. A expectativa é que milhões de brasileiros acompanhem o resultado, que pode transformar a vida de um ou mais ganhadores logo no primeiro dia do ano. A Mega da Virada, tradicional no calendário das loterias, reforça seu caráter histórico em 2025 ao atingir a marca bilionária e mobilizar uma multidão de apostadores em todo o país.

