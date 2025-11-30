Na manhã deste domingo (30), o jovem conhecido como “Vaqueirinho”, de 19 anos, morreu após invadir deliberadamente o recinto de uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), em João Pessoa. Segundo a Prefeitura, ele escalou uma parede de mais de seis metros, ultrapassou grades de segurança e entrou rapidamente na área restrita, sem que os vigilantes conseguissem impedir a ação. O animal o atacou imediatamente, e o jovem não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a perícia da Polícia Civil, a invasão pode ter sido um ato suicida. Durante a semana, “Vaqueirinho” havia sido preso duas vezes em menos de uma hora por vandalizar caixas eletrônicos e atirar uma pedra contra uma viatura da Polícia Militar. A corporação informou que ele já tinha sido detido mais de dez vezes e, após os episódios recentes, havia sido encaminhado para acompanhamento psicológico.

Após o incidente, o parque foi fechado para procedimentos de segurança, perícia e remoção do corpo. A Secretaria de Meio Ambiente (Semam) abriu uma apuração interna e colabora com as autoridades na investigação. Em nota oficial, a Prefeitura lamentou a tragédia, manifestou solidariedade à família e reforçou que o parque segue todas as normas técnicas de segurança.