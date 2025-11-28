Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, foi encontrada morta nesta sexta-feira (28/11), aos 53 anos, em sua residência na zona sudoeste do Rio de Janeiro. O corpo foi localizado no banheiro da casa pela empregada ao chegar ao local. O velório e a cremação estão marcados para sábado (29/11), no Crematório da Penitência, no Caju, também na capital fluminense, com cerimônia prevista para 12h15 e cremação às 15h15.

Segundo informações preliminares, Débora fazia uso de medicamentos que não podiam ser misturados com bebidas alcoólicas e havia recentemente trocado de remédios. Além de Mel Maia, ela também era mãe de Yasmin Maia e costumava compartilhar momentos de sua vida e das filhas nas redes sociais, valorizando os trabalhos da atriz. A notícia gerou grande repercussão entre fãs e seguidores, que acompanharam de perto sua rotina e apoio constante à carreira da filha.





