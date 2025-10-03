O Rio Grande do Norte acaba de ganhar uma nova referência em inovação tecnológica com o lançamento da Simia – primeira plataforma de debates multidisciplinares com inteligência artificial desenvolvida especificamente para o setor da construção. A inovação surge como resposta aos principais desafios enfrentados por empresas do segmento: dificuldade para alinhar diferentes perspectivas técnicas, escassez de mão de obra qualificada e a necessidade de decisões mais colaborativas e fundamentadas. Revolução nos debates técnicos A Simia introduz um conceito inovador no mercado: debates estruturados entre inteligência artificial especializada e profissionais do setor. A plataforma funciona como um "drive" inteligente de projetos, organizando informações e arquivos com integração completa à IA. “A construção sempre exigiu decisões rápidas e complexas, mas faltava uma forma de integrar visões diferentes em um mesmo ambiente. A Simia resolve isso, trazendo a inteligência artificial como mediadora e aceleradora desse processo”, explica Shara Medeiros, fundadora, COO e Engenheira Civil. A plataforma une inteligência artificial e expertise humana para tornar decisões na construção mais rápidas e colaborativas Banco de imagem IA especializada vs. soluções genéricas Diferentemente de ferramentas genéricas de IA, a Simia foi desenvolvida especificamente para as necessidades do setor da construção. A plataforma oferece assistentes especializados em orçamento, gestão contratual, planejamento e outras áreas críticas do segmento. “Nosso papel é democratizar o acesso à expertise técnica. Não importa se você é um autônomo ou uma grande construtora: a Simia coloca conhecimento de alto nível à disposição de todos”, destaca Dasio Nepomuceno, fundador e CEO. Como funciona a Simia A plataforma oferece quatro módulos principais: gestão de informações da obra funcionando como um "repositório inteligente", assistentes especializados por área técnica, chats contextualizados com IA e o módulo de debates estruturados – o grande diferencial da solução. No módulo de debates, profissionais podem apresentar desafios técnicos e contar com a participação de diferentes assistentes especializados. O resultado é um relatório consolidado que facilita decisões mais assertivas e fundamentadas, democratizando o acesso à expertise técnica avançada. Interface da Simia: assistentes de IA especializados ajudam engenheiros a resolver desafios técnicos e definir planos de ação Banco de imagem Impacto no mercado brasileiro A Simia chega ao mercado brasileiro em momento estratégico, quando o país vive forte expansão em infraestrutura e projetos de energia renovável. A plataforma foi desenvolvida para ser escalável, atendendo desde profissionais autônomos até empresas de grande porte. “Estamos preparados para crescer junto com o mercado. A arquitetura da Simia já nasceu pensando em escalabilidade e integração com diferentes sistemas do setor”, explica Lucilvo Borba, fundador, CTO e Engenheiro de Software. Obra de infraestrutura: a Simia apoia decisões mais assertivas em projetos de diferentes portes e segmentos da construção Banco de imagem Visão de futuro: hub informacional inteligente Além das funcionalidades atuais, a Simia tem uma ambição maior: tornar-se um grande hub informacional do setor, integrando dados de múltiplas fontes como arquivos de obra, sistemas externos e outros pontos de coleta. “Nosso objetivo é construir uma experiência digital única que combine dados proprietários, modelos de IA especializados e capital intelectual humano. Queremos garantir que cada profissional faça uso realmente eficiente da inteligência artificial”, reforça Dasio Nepomuceno. Sobre a Ser Útil A Plataforma Simia é desenvolvida pela Ser Útil, uma empresa potiguar especializada em transformação empresarial que já atendeu mais de 25 empresas e que ao longo dos anos atuou fortemente no setor da construção e das energias renováveis.