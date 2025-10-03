O avanço dos casos de intoxicação por metanol em outras regiões do país A Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte emitiu uma nota técnica, nesta quinta-feira (2), orientando os municípios do estado e unidades de saúde sobre a notificação de possíveis casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol. Segundo a pasta, o estado não tinha qualquer registro de caso de intoxicação pela substância a partir da ingestão de bebida alcóolica até a emissão da nota. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A notificação ocorre após vários casos de intoxicação terem sido relatados no país, principalmente no estado de São Paulo. LEIA MAIS Brasil tem 59 notificações de intoxicação por metanol, e Ministério da Saúde amplia estoque de etanol farmacêutico Metanol: fígado vira 'vilão' e transforma bebida adulterada em veneno silencioso; entenda "Toda a estrutura de vigilância - em especial o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) e o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) - segue ativa em monitoramento do quadro no estado", informou a pasta. A nota técnica é direcionada aos serviços de saúde e trata a definição de casos suspeitos a partir da avaliação clínica, as condutas necessárias para condução do caso (suporte de tratamento, exames, etc), até a notificação dos casos por meio das estruturas oficiais de saúde. Sintomas O metanol é um solvente altamente tóxico, com ingestão frequentemente associada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Os principais sinais e sintomas são dor abdominal, visão adulterada, confusão mental e náusea que podem aparecer entre 12h e 24h após a ingestão da substância. Intoxicação normalmente é associada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Reprodução/ TV Globo O que fazer Diante desses sintomas, o paciente deve procurar o atendimento médico no serviço de emergência mais próximo a sua casa e o profissional de saúde deve ligar para o CIATox da sua região para que o serviço de saúde faça a notificação e a investigação do caso. Amostras de exames de sangue deverão ser encaminhadas para análise no Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep). Diante do aumento de casos de intoxicação, com foco em São Paulo, a situação foi classificada pelo Ministério da Saúde como Evento de Saúde Pública, demandando maior sensibilidade dos serviços de saúde e vigilância. O ministério também instalou nessa quarta-feira (1º) uma Sala de Situação para monitorar os casos. 🔎 Entenda a Nota Técnica da Sesap sobre intoxicação por metanol O que é: O documento da Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN traz orientações para atendimento e notificação de casos de intoxicação por metanol, substância tóxica encontrada em bebidas alcoólicas adulteradas. Riscos: Intoxicação pode causar problemas visuais irreversíveis, alterações neurológicas e metabólicas, coma e até morte. Sintomas: Náuseas, vômitos, dor abdominal, tontura, visão borrada, confusão mental, convulsões e coma. Tratamento: Pode incluir etanol intravenoso como antídoto, uso de ácido folínico, benzodiazepínicos para convulsões e hemodiálise em casos graves. Exames: Amostras devem ser enviadas ao Itep-RN, que funciona 24h para confirmar os casos. Notificação: Todo caso suspeito ou confirmado deve ser comunicado imediatamente ao CIEVS-RN e registrado no Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN