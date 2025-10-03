Campanha começou em julho na capital potiguar SMS/Divulgação A Prefeitura de Natal anunciou que prorrogou a campanha anual de vacinação antirrábica de cães e gatos o dia 31 de outubro. Até 1º de outubro, a capital vacinou 87.611 animais, sendo 51.842 cães e 35.769 gatos, o que corresponde a 97,78% da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que prevê a imunização de 89.600 animais. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A meta corresponde a cerca de 80% da população de animais, estimada em 112 mil cães e gatos. “Estamos quase alcançando a meta estabelecida pelo Ministério, mas convidamos todos os tutores que ainda não vacinaram seus animais a procurar um dos pontos e garantir a imunização dos pets. Também estamos realizando o agendamento de vacinação para locais com mais de cinco animais; basta entrar em contato com a equipe do UVZ”, destacou o chefe da Unidade de Vigilância de Zoonoses, Luciano Pereira da Silva. Podem receber a vacina antirrábica todos os cães e gatos a partir de três meses, desde que ainda não tenham sido imunizados em 2025 e não estejam sob medicação nos últimos 30 dias. A aplicação é gratuita e continua sendo a forma mais segura e eficaz de proteger contra a raiva, doença infecciosa grave com letalidade próxima de 100%. A Raiva A transmissão da raiva ocorre, na maioria das vezes, pelo contato com a saliva de animais doentes, especialmente por meio de mordidas. Vacinação antirrábica começa em Natal No entanto, também pode acontecer por arranhões ou quando a saliva contaminada entra em contato com feridas abertas ou mucosas. A campanha segue nos pontos fixos de vacinação, e também com atendimento em condomínios e residências com mais de cinco animais. As visitas podem ser agendadas até o dia 10 de outubro pelo telefone ou WhatsApp (84) 3232-8235 ou pelo aplicativo Natal Digital. Locais fixos de vacinação Unidade de Vigilância de Zoonoses: das 8h às 16h - Av. das Fronteiras, 1526, Conjunto Santa Catarina, Potengi Unidades de Saúde: segunda a quinta, das 8h às 12h e das 13h às 15h; e sexta, das 8h às 12h - UBS Pajuçara – Rua Maracaí, s/n, Pajuçara - USF Panatis – Rua Milton Servita Brito, 994, Potengi - UBS São João – Av. Romualdo Galvão, 891, Tirol - Policlínica Oeste – Av. Pernambuco, 251 (por trás da UPA da Esperança) - UBS Satélite – Rua das Carnaúbas, Pitimbu Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN