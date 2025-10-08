Maré avança sobre a engorda de Ponta Negra em Natal O mar avançou sobre a faixa de areia alargada da Praia de Ponta Negra, na Zona Sul de Natal, entre a madrugada e o início da manhã desta quarta-feira (8). Parte da cerca instalada no pé do Morro do Careca caiu. Com noite de lua cheia, que influencia no comportamento do mar, a altura da maré chegou a 2 metros de 53 centímetros às 4h59 na madrugada desta quarta-feira (8). 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O caso aconteceu pela segunda noite consecutiva. Problema semelhante havia acontecido na madrugada de terça-feira (7). A água ficou acumulada sobre a faixa de areia e parte do volume escorreu para o mar em uma espécie de rio que se formou no pé do Morro do Careca. Com a força da água, a cerca do morro caiu. LEIA MAIS Engorda da Praia de Ponta Negra é concluída em Natal; veja o antes e depois Natal decreta situação de emergência por problemas causados pelo avanço da maré em Ponta Negra Obra da engorda de Ponta Negra é retomada um dia após decreto de emergência por avanço do mar O cenário foi registrado por frequentadores da praia, que relataram preocupação. De acordo com trabalhadores a água alcançou as pedras do enrocamento. Procurada pelo g1, a Secretaria de Infraestrutura informou que se prestaria esclarecimentos sobre o caso ao longo desta quarta-feira (8). O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema) também foi questionado sobre a recolocação da cerca, mas não respondeu até a última atualização desta reportagem. Água acumulada na faixa de areia de Ponta Negra Philipe Salvador/Inter TV Cabugi Engorda de Ponta Negra A engorda da praia de Ponta Negra, na Zona Sul de Natal, foi concluída em janeiro deste ano. A obra resultou na ampliação da faixa de areia ao longo de 4,6 quilômetros da orla, iniciando na Via Costeira até o Morro do Careca. Na ocasião, ela foi apontada pela prefeitura como principal intervenção contra a erosão sofrida pelo avanço do mar contra o calçadão e Morro do Careca. Ao todo, 1 milhão de metros cúbicos de areia foram utilizados para ampliar a área de praia. Água da maré acumulada sobre a faixa de areia de Ponta Negra, em Natal Philipe Salvador/Inter TV Cabugi A obra ocorreu em meio a polêmica envolvendo a emissão de licenças ambientais, o Idema. Em julho de 2024, a Justiça determinou a emissão de uma licença, que foi concedida em 23 de julho com 80 condicionantes. A obra foi iniciada em 30 de agosto, mas paralisada em 3 de setembro após problemas na jazida de areia serem identificados pela Funpec. O município iniciou uma busca por novos bancos de areia e encontrou um a 10 km da costa Em 20 de setembro, um decreto de emergência foi publicado pela prefeitura por causa da erosão do mar na costa. A intervenção foi retomada com a nova jazida e prefeitura alegou que o decreto dispensava a necessidade de uma nova licença ambiental. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN