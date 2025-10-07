

A startup aeroespacial Inversion está apostando alto em um novo conceito de transporte ultrarrápido: realizar entregas em qualquer lugar do planeta em menos de uma hora.

Para isso, a empresa desenvolveu a Arc, uma aeronave inovadora com capacidade de carga de até 225 kg. O veículo foi revelado recentemente na sede da Inversion, localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo o cofundador e CEO Justin Fiaschetti, a proposta é manter diversas Arcs em órbita por até cinco anos, prontas para serem ativadas sob demanda. “Nossa missão é posicionar previamente as Arcs em órbita e mantê-las lá, podendo ser acionadas para pousar autonomamente em qualquer lugar e entregar a carga em menos de uma hora”, afirmou Fiaschetti em entrevista ao site Ars Technica.

Ele também destacou que, embora o espaço seja tradicionalmente visto como um destino final, o verdadeiro potencial econômico está em usá-lo como meio para alcançar qualquer ponto do globo. Essa visão foi o alicerce da fundação da Inversion, em 2021.

A empresa pretende lançar o primeiro modelo funcional da Arc até o final de 2026, marcando um passo ousado rumo ao futuro das entregas interplanetárias — ou quase isso.