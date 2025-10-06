A semana foi marcada por notícias tristes e uma sequência de perdas que abalaram o Rio Grande do Norte.

Entre as vítimas, está o cinegrafista Wilson Carvalho, que faleceu aos 38 anos em decorrência de um infarto. A psicóloga Jarlene Markira, também de 38 anos, morreu após uma parada cardiorrespiratória em decorrência de uma outra condição que está sendo investigada relacionada a umaa possível trombocitopenia (diminuição das plaquetas) em um provável caso de dengue. Nesta condição o infarto pode ter acontecido secundário a uma causa principal devido a diminuição de oferecimento de oxigênio para o coração.

A política potiguar também se despediu do prefeito de Jaçanã, Uady Farias, de 65 anos, que sofreu um mal súbito. Já em Coronel João Pessoa, a jovem Isabele perdeu a vida em um acidente.

Casos de violência também marcaram o período. A potiguar Patrícia Poliana Lopes, de 39 anos, foi vítima de feminicídio.

No esporte, a comoção ficou pelo falecimento de Alberi Júnior, filho do lendário jogador Alberi — considerado um dos maiores craques da história do ABC Futebol Clube. Ele passou mal durante uma partida de futebol no campo da UFRN, em Natal, e não resistiu.

As perdas em sequência deixaram o estado em luto. O Rio Grande do Norte chora a partida de tantas pessoas em tão pouco tempo. Que Deus conforte os corações das famílias enlutadas.