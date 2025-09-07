O 7 de Setembro, data que simboliza a independência e a identidade do povo brasileiro, foi celebrado em Natal com toda a sua força cívica e patriótica. Neste domingo (7), a cidade se reuniu para acompanhar o tradicional Desfile Cívico, ponto alto das comemorações, realizado na Praça Pedro Velho, mais conhecida como Praça Cívica, em Petrópolis.

O desfile contou com a participação de cerca de 5 mil pessoas, entre elas 2,5 mil integrantes das Forças Armadas e Forças de Segurança, 800 representantes de instituições civis e mais de 1,7 mil estudantes de escolas municipais e estaduais.

O prefeito Paulinho Freire acompanhou de perto a solenidade e destacou a importância da união entre a população, as instituições municipais e as forças de segurança.

“É um orgulho ver a participação de escolas do nosso município, da nossa Guarda Municipal, da STTU e de tantas entidades da cidade, reafirmando o nosso compromisso com a segurança, a cidadania e a formação das nossas crianças e adolescentes. A presença de todos mostra que Natal celebra a Independência com responsabilidade, organização e emoção”, afirmou.

As escolas municipais tiveram destaque especial, com a união da banda marcial Severino Cordeiro, formada por instrumentos de percussão, e da banda filarmônica Ferreira Itajubá, composta por instrumentos de sopro e ligada à Escola Municipal Ferreira Itajubá, do bairro Quintas. Juntas, elas levaram música e alegria à celebração. Também participaram a Escola Municipal Professora Maria Alexandrina Sampaio, do Pajuçara, e a Escola Municipal Professor Veríssimo de Melo, de Felipe Camarão.

A Guarda Municipal de Natal (GMN) levou 160 agentes para o desfile, além de cerca de 30 viaturas, representando diferentes grupamentos: Ação Patrimonial (GAPA), Rondas Ostensivas Municipais (ROMU), Ação Ambiental (GAAM), Proteção Escolar (ROPE), Rondas da Saúde (RondaS) e Patrulha Maria da Penha (PMP).

Um momento especial foi a revista da tropa em carro aberto, realizada pela primeira vez e conduzida pelo comandante da GMN, inspetor Francisco Carlos Fonseca, que ressaltou a importância histórica da ação como sinal de respeito à tropa e à população.

Outro destaque foi a participação de mais de 160 alunos dos projetos sociais Agente Mirim Ambiental de Natal (Amana) e Semente Cidadã, simbolizando o compromisso da cidade com a inclusão social e a formação cidadã de crianças e adolescentes.

A STTU também esteve presente com 38 agentes de mobilidade em veículos das equipes de Manutenção Viária e Semafórica, que atuam diretamente na sinalização e na organização do tráfego. O pelotão motorizado apresentou uma frota de sete viaturas, incluindo unidades de engenharia e do setor de educação, além de 22 motocicletas, evidenciando o papel da instituição na segurança e na fluidez viária.

O desfile das corporações militares foi aberto pela Marinha, que apresentou unidades dos Fuzileiros Navais, seus combatentes e equipamentos. Pela primeira vez, cinco mulheres integraram o pelotão de combatentes anfíbios, representando um marco na inclusão feminina nas Forças Armadas. Em seguida, o público conferiu as demonstrações do Exército e da Aeronáutica, que também exibiram suas tropas e veículos.

Também marcaram presença a Maçonaria, os Escoteiros, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, ampliando a representatividade das forças de segurança e de instituições da sociedade civil, e reforçando a importância da atuação conjunta em favor da cidadania e do bem-estar da população.

Entre o público, a emoção foi destaque. Maria Isabely Azevedo, 21 anos, moradora do bairro Jardins, em São Gonçalo do Amarante, contou que retomou a tradição de assistir ao desfile em 2022, levada pelo pai, e desde então não deixou de participar.

“O 7 de Setembro me traz um sentimento de amor e respeito pelo país. Sempre me emociono ao ver os escoteiros, porque lembro do meu pai, que também foi escoteiro. Adoro aprender os gritos de guerra e sou apaixonada pelas bandas. Gosto de analisar quais mais se destacaram no desfile. Me divirto muito e não pretendo parar de vir.”

Além do prefeito e das autoridades militares, o desfile contou com a presença de secretários municipais, representantes da classe política e, sobretudo, da população, que lotou a praça para prestigiar o ato. A ampla participação evidenciou o caráter democrático e cívico da celebração.

