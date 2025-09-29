Cresce número de acidentes de moto no RN O número de acidentes envolvendo motocicletas aumentou 12,2%, em Natal, entre os meses janeiro e agosto de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (29) por autoridades de trânsito e do Ministério Público, em entrevista sobre a campanha Trânsito Cidadão, lançada em abril de 2025. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Nos oito primeiros meses do ano, foram registrados 889 acidentes em rodovias federais e estaduais que cortam a capital, ante 792 no mesmo período de 2024. O secretário estadual de Saúde, Alexandre Mota, destacou que a maior parte dos atendimentos hospitalares é de motociclistas, seguida por ciclistas. A campanha busca reduzir os acidentes por meio de conscientização e fiscalização. A secretária de Mobilidade Urbana de Natal, Jódia Melo, apresentou dados sobre infrações. Entre abril e setembro, foram realizadas 34 blitz, com 960 autos lavrados. Do total, 38% dos veículos circulavam sem licenciamento e 36,45% dos motoristas dirigiam sem CNH. Instituições apresentam dados sobre acidentes envolvendo motocicletas em Natal Vinícius Marinho/Inter TV Cabugi Jódia também chamou atenção para o aumento de acidentes nas BRs que cortam a capital, como a 101 e a 226, e reforçou a necessidade de planejamento de ciclovias e ciclofaixas. A campanha Trânsito Cidadão será avaliada em seus impactos nos próximos meses, com objetivo de orientar condutores e reduzir o número de acidentes envolvendo motociclistas em Natal. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN