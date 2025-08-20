A vice-prefeita de Parnamirim, Kátia Pires, manifestou-se publicamente após a circulação de informações em blogs locais que apontam uma suposta articulação política visando o afastamento da prefeita Nilda. Segundo publicação do Blog do BG, Kátia teria procurado vereadores da base aliada para discutir a possibilidade de abertura de um processo de impeachment.

Em nota, Kátia Pires repudiou categoricamente as alegações, classificando-as como infundadas. “Não procurei ninguém, esse assunto nunca existiu. Estão tentando criar factoides. Eu e Nilda somos parceiras e temos trabalhado intensamente em prol da população de Parnamirim. Esse é o nosso foco”, declarou.

A vice-prefeita também destacou que as especulações têm como objetivo gerar instabilidade política no município. “A pergunta que não quer calar é: quem está por trás disso tudo? Há claramente uma tentativa de semear discórdia entre mim e Nilda. Na política, infelizmente, vemos de tudo”, acrescentou.

Ao reafirmar sua aliança com a prefeita, Kátia Pires reforçou o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento de Parnamirim e o bem-estar da população, destacando que não permitirá que rumores interfiram no trabalho conjunto realizado pela administração municipal.