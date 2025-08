Allyson Bezerra lidera com folga na corrida pelo governo do RN em 2026





Uma nova rodada de pesquisa realizada pelo Instituto TS2 em parceria com a TCM revelou que o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (UB), aparece à frente em todos os cenários avaliados para a disputa pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte em 2026.





O levantamento, feito entre os dias 23 e 26 de julho com 1.847 eleitores de 63 municípios potiguares, mostra Allyson com ampla vantagem. O senador Rogério Marinho (PL) aparece em segundo lugar nos cenários principais, enquanto o atual secretário da Fazenda, Cadu Xavier (PT), candidato apoiado pelo governo, registra menos de 10% das intenções de voto.





A pesquisa tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Foram entrevistadas pessoas com 16 anos ou mais.





Esse resultado indica um cenário favorável para Allyson, que vem ganhando destaque estadual. Os números completos podem ser conferidos na publicação original.