Imagem: Reprodução

Cada vez mais americanos estão optando por funerais ecológicos, também chamados de “sepultamentos verdes”. Nesses rituais, tudo é biodegradável: o corpo não é embalsamado, o caixão é feito de materiais naturais, e o enterro ocorre sem concreto ou metais. A ideia é permitir que o corpo retorne à terra de forma natural, reduzindo o impacto ambiental.

Uma jornalista americana compartilha sua própria experiência ao comprar um espaço em um cemitério ecológico durante uma viagem em família. Ela destaca que essa escolha reflete uma crescente consciência ambiental, especialmente entre pessoas que desejam que sua morte também respeite a natureza.



Locais como o Larkspur Conservation, próximo a Nashville, oferecem paisagens naturais preservadas para esses sepultamentos, criando um ambiente sereno e sustentável para a despedida.