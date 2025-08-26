A cidade de Natal recebe nesta quarta-feira (27), a partir das 19h, a turnê “A Cruzada”, do evangelista e pregador nacionalmente reconhecido Deive Leonardo, considerada uma das maiores dos últimos 50 anos no Brasil. O evento será realizado no estacionamento da Arena das Dunas e terá entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado às instituições cadastradas no Banco de Alimentos Municipal.

O prefeito Paulinho Freire considera a iniciativa “uma ação de grande impacto social. O evento permite à população participar de um momento de fé e reflexão, enquanto contribui para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade”.

A Prefeitura do Natal oferecerá apoio logístico completo, com a atuação integrada de diversas secretarias, garantindo que o evento seja seguro, acessível e organizado. Entre as ações estão: segurança, mobilidade urbana, serviços urbanos (Semsur), desenvolvimento social com a Semul e, principalmente, a arrecadação de alimentos por meio da Semtas, fortalecendo a rede de apoio às instituições sociais da cidade.

Doações para o Banco de Alimentos

O Programa do Banco de Alimentos de Natal, coordenado pela Semtas, atua há três anos e já distribuiu mais de 200 toneladas de alimentos, atendendo 80 instituições cadastradas. Em maio deste ano, o programa recebeu nova sede na Ribeira, ampliando sua capacidade de atendimento.

Natal será uma das dez cidades brasileiras a receber a turnê, sendo apenas duas no Nordeste (Natal e Maceió). A expectativa é reunir milhares de pessoas em prol da solidariedade, fortalecendo a rede de apoio às instituições que atendem pessoas em vulnerabilidade social.

A secretária de Cultura, Iracy Azevedo aproveitou o momento de receber um evento desse porte e destacou: “mais do que apoiar a mobilização de fé, nosso maior ganho é social: cada alimento doado será encaminhado para quem mais precisa. É uma ação que une espiritualidade e solidariedade”.

Inclusão e acessibilidade

Para garantir que todos os cidadãos possam participar, o evento contará com uma Área PCD, que oferece acessibilidade física e auditiva, em parceria com a Alport. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo formulário (https://l1nq.com/57S1p) ou através do aplicativo Natal Digital. Cada pessoa com deficiência terá direito a um acompanhante, seguindo as orientações de segurança e organização:

- Não será permitido o uso de cooler ou garrafas de vidro;

- ⁠O acesso será permitido exclusivamente com a pulseira de identificação entregue na entrada;

- ⁠O acompanhante deve ter idade mínima de 18 anos;

- ⁠Crianças e adolescentes só poderão permanecer na área acompanhados por um responsável maior de idade;

- ⁠Recomenda-se chegar cedo para facilitar a locomoção até o local.

Trânsito e transporte

Para garantir mobilidade e segurança, a Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU) realizará uma operação especial de trânsito, com bloqueios a partir das 18h nos seguintes trechos:

- Av. Lima e Silva (sentido BR-101) – interditada sob o Viaduto Estaiado;

- Acesso à Av. Lima e Silva (sentido Prudente de Morais) – fechado pela lateral do Viaduto Estaiado;

- Túnel da Romualdo Galvão – permanecerá aberto, garantindo acesso ao estacionamento da Arena.

O transporte público terá pontos de embarque e desembarque nas avenidas Prudente de Morais, Salgado Filho e Marginal da BR-101, e pontos de táxi nos cruzamentos da Av. Lima e Silva com Romualdo Galvão e BR-101. As áreas de estacionamento para ônibus estarão concentradas no Anel Viário do Campus da UFRN e na Rua Raimundo Chaves, em Candelária.

A operação contará com 30 agentes de mobilidade e inspetores em viaturas e motocicletas. Condutores e participantes são orientados a planejarem seu deslocamento e utilizarem os pontos oficiais de táxi.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: 156, 3232-1003, 3232-9105 e 3232-9107.

Foto: Divulgação/Secom