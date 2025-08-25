



Pelo oitavo ano consecutivo, Natal sediará um dos mais abrangentes e representativos eventos na área de Saúde e Bem-estar do Nordeste: a Expo Longevidade. O evento ocorrerá nos dias 3 e 4 de setembro, no Holiday Inn Natal, com programação das 8h às 12h e das 14h às 18h.





A Expo Longevidade se consolida como um marco na promoção da qualidade de vida, alinhando debates sobre saúde com conceitos de bem-estar integral. Com uma estrutura robusta, o evento contará com um auditório para 600 pessoas e uma feira de produtos e serviços com 30 estandes, proporcionando uma experiência completa para os participantes.





A programação diversificada inclui 12 palestras motivacionais e de prevenção, pitchs de saúde, oficinas interativas e aulões de dança e movimentos. Entre as novidades desta edição, destacam-se um aulão de musicoterapia e oficinas dedicadas à musculação, ampliando ainda mais o leque de atividades oferecidas. Além disso, haverá apresentações musicais e culturais que enriquecerão a experiência dos visitantes.





O público-alvo da Expo Longevidade é predominantemente composto por indivíduos com 50 anos ou mais, além de estudiosos e profissionais interessados na longevidade, um segmento que figura entre as cinco megatendências globais de maior crescimento em números e referenciais. Os temas multidisciplinares abordados serão vastos, englobando bem-estar, mundo fitness, saúde mental, geriatria, oncologia, nutrologia e educação financeira, entre outros.



