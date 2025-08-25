

Imagem: Reprodução

Uma estátua de 7 metros em homenagem ao missionário Frei Damião foi inaugurada neste sábado (23) em Lajes Pintadas, no Agreste do Rio Grande do Norte. O monumento foi erguido no mirante da cidade, local onde o religioso deixou uma cruz durante visita na década de 1960.

Conhecido como o “Apóstolo do Nordeste”, Frei Damião marcou gerações com suas missões evangelizadoras. A cerimônia contou com a presença do arcebispo de Natal, Dom João Santos Cardoso, que destacou o valor espiritual e turístico da obra.



Lajes Pintadas está a apenas 15 km de Santa Cruz, cidade que abriga a maior estátua católica do mundo, dedicada a Santa Rita de Cássia. A proximidade entre os dois municípios fortalece o roteiro de fé e o turismo religioso na região.

Segundo o padre José Carlos Arcelino, a homenagem insere Lajes Pintadas no mapa do turismo religioso do RN, atraindo fiéis e visitantes em busca de espiritualidade e história.