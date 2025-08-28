







O público potiguar confirmou sua paixão pelos clássicos dos Engenheiros do Hawaii. Os ingressos para o show “Acústicos Engenheiros do Hawaii”, que será apresentado por Humberto Gessinger no dia 12 de setembro, às 21h, no Teatro Riachuelo, estão oficialmente esgotados. A lotação completa foi alcançada quase um mês antes da data da show, consolidando o artista como um dos grandes nomes da música nacional com forte conexão com os fãs em Natal.





Com produção da Stallos Produções e FF Entretenimento, aceleração cultural da Viva Promoções e patrocínio via leis de incentivo à cultura, o espetáculo é viabilizado pela Prefeitura do Natal (Lei Djalma Maranhão, com incentivo da Unimed Natal, Villa Park Hotel e Espacial Autopeças) e pelo Governo do Estado do RN (Lei Câmara Cascudo, via Secult-RN e Fundação José Augusto, com incentivo do Supermercado Nordestão e CDA Distribuidora).





No palco, Gessinger revisita em formato intimista os consagrados álbuns Acústico MTV e Acústico Novos Horizontes, celebrando os 40 anos de carreira com um repertório repleto de sucessos que marcaram gerações, como “O Papa é Pop”, “Toda Forma de Poder”, “Era um Garoto que Como Eu Amava os Beatles e os Rolling Stones”, “Refrão de Bolero” e “Piano Bar”.





A noite contará ainda com a participação do potiguar André Rangell, responsável pela abertura com seu trabalho autoral. O espetáculo integra o Projeto Toca Brasil, iniciativa que valoriza a diversidade da música brasileira e promove encontros entre artistas locais e grandes nomes da cena nacional.





SERVIÇO

Humberto Gessinger – Acústicos Engenheiros do Hawaii

Local: Teatro Riachuelo – Natal/RN

Data: 12 de setembro de 2025 (sexta-feira)

Horário: 21h

Ingressos: esgotados

Classificação: 16 anos (menores acompanhados dos pais ou responsável legal)

Acelerador Cultural: @vivapromocoes

Realização: @stallosproducoes | @ffentretenimento

Vendas: @uhuuoficial e bilheteria do teatro