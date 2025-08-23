Imagem: Montagem 98 FM



O clima de euforia em torno do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, transmite a sensação de vitória antecipada. No entanto, embora essa movimentação política seja perceptível, o entusiasmo precoce pode se tornar um risco. A experiência mostra que, em política, quem larga na frente nem sempre cruza a linha de chegada vitorioso — e, muitas vezes, a autoconfiança excessiva resulta em efeito contrário.

No caso do prefeito, observa-se uma dificuldade em equilibrar a gestão administrativa com a articulação política. A segunda tem recebido mais atenção, enquanto a primeira começa a dar sinais de fragilidade. Além disso, a estrutura de apoio de Allyson permanece muito concentrada em Mossoró, sem alcançar de forma consistente outras regiões do Rio Grande do Norte — um desafio decisivo para quem almeja projeção estadual.

O chamado “fenômeno do já ganhou” pode enfraquecer qualquer candidatura, e a história política do Estado confirma isso. Campanhas majoritárias exigem mais que entusiasmo local: pedem humildade, estratégia ampla e capacidade de diálogo com forças políticas tradicionais que ainda ocupam espaço relevante.

O recado é simples: menos autoconfiança e mais humildade. A disputa estadual é longa, complexa e não se vence apenas com euforia antecipada.



Esse clima de "já ganhou" abre espaço amplo para Cadu Xavier, Álvaro Dias e Rogério Marinho.

