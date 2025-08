Após o sucesso absoluto das primeiras semanas de temporada, o Internacional Circo Kroner prepara mais uma atração especial para encantar o público potiguar. A partir desta quinta-feira, dia 7 de agosto, o picadeiro recebe o espetáculo infantil "Disney Magic Show", reunindo personagens amados por gerações em uma apresentação mágica que promete emocionar crianças e adultos.

O espetáculo traz ao palco Moana, Aladim, Toy Story, Simba com Timão e Pumba, Frozen 2, A Bela e a Fera e a Turma do Mickey, todos inseridos em uma cenografia de LED interativa, com efeitos especiais que transformam o circo em um universo de fantasia.

A temporada do "Disney Magic Show" acontece entre os dias 7 e 10 de agosto, com sessões na quinta e sexta-feira às 20h, no sábado às 16h, 18h30 e 20h30, e no domingo às 16h e 18h30. A estrutura está montada na Arena das Dunas, com entrada pela Avenida Prudente de Morais, oferecendo ambiente climatizado, praça de alimentação e praça de convivência para toda a família.

Além da magia Disney, o público também poderá se encantar com as atrações tradicionais do Circo Kroner, como malabaristas, equilibristas, acrobatas, palhaços e o impressionante globo da morte com cinco motos em ação simultânea – um dos momentos mais eletrizantes do espetáculo.

Os ingressos já estão à venda a partir de R$ 30 na bilheteria física do circo, montada na Arena das Dunas, e pelo site www.circokroner.com.br com possibilidade de parcelamento em até três vezes sem juros no cartão de crédito. E tem mais: crianças de até 12 anos pagam apenas R$ 10,00 — uma promoção especial e uma oportunidade para toda a família viver essa experiência mágica.

Para mais informações, novidades e bastidores, acompanhe o perfil oficial no Instagram: @circokroneroficial. Prepare-se para viver sua própria experiência Kroner!

Mais sobre o Circo Kroner:

Com origem alemã, o Internacional Circo Kroner é referência no mundo circense por sua qualidade e constante reinvenção, unindo tradição e modernidade em apresentações que encantam públicos de todas as idades. Com 35 anos de trajetória, é o único circo brasileiro atualmente a percorrer cinco países da América do Sul, levando sua arte e incríveis atrações a milhares de pessoas.

O público confere um espetáculo de alto padrão, com mais de 60 artistas brasileiros com experiência internacional. Entre os números estão trapezistas, malabaristas, força capilar, mágicos e o já citado globo da morte, além da trupe de báscula, que combina saltos acrobáticos e pernas de pau. O show conta ainda com banda ao vivo e cantores, transformando a apresentação em um verdadeiro musical circense.

Outro diferencial está na infraestrutura: a lona é exclusiva e única no Brasil, com ambiente climatizado, banheiros de alto padrão, segurança e acessibilidade, tudo pensado para garantir conforto e bem-estar para toda a família.

Mais do que entretenimento, o Circo Kroner busca criar memórias afetivas e valorizar o convívio familiar. "Nosso objetivo é fazer o público voltar a sonhar, se emocionar e viver momentos inesquecíveis longe das telas, redescobrindo juntos a beleza do espetáculo ao vivo", afirma a direção da companhia.