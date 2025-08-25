Imagem: Reprodução assessoria

O Internacional Circo Kroner entra em sua reta final de temporada na capital potiguar e preparou uma semana especial de atrações e descontos imperdíveis para o público. Instalado na Arena das Dunas, o circo se despede de Natal oferecendo oportunidades únicas para toda a família viver a experiência mágica do picadeiro.

Na terça e na quarta-feira, o espetáculo tradicional do Kroner será apresentado às 20h, com números de trapezistas, malabaristas, força capilar, mágicos, báscula e o impressionante globo da morte. O público terá acesso à promoção Meia Solidária, que garante 50% de desconto no setor Ouro mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, e ainda contará com preços populares nos setores Bronze e Prata, que terão valor único de R$ 15,00.

Já de quinta a domingo, o picadeiro recebe o espetáculo infantil "Disney Magic Show", que promete encantar crianças e adultos ao reunir personagens como Moana, Aladim, Simba com Timão e Pumba, Toy Story, Frozen 2, A Bela e a Fera e a Turma do Mickey em uma cenografia de LED com efeitos especiais. Nesses dias, além da atração especial, a campanha oferece ingresso gratuito para crianças de até 12 anos, na proporção de uma criança para cada adulto pagante, e todos os adultos terão direito ao benefício da meia-entrada, pagando metade do valor em qualquer setor. As sessões acontecem na quinta e sexta-feira às 20h, no sábado às 16h, 18h30 e 20h30 e no domingo às 16h e 18h30.

Além da magia Disney, o público também poderá se encantar com as atrações tradicionais do Circo Kroner, que conta com mais de 60 artistas brasileiros com experiência internacional, números aéreos, acrobacias e uma banda ao vivo que transforma o espetáculo em um verdadeiro musical circense. A estrutura da lona é outro diferencial, exclusiva no Brasil, com ambiente climatizado, banheiros de alto padrão, praça de alimentação, segurança e acessibilidade, garantindo conforto e bem-estar para toda a família.

"Estamos muito felizes com o carinho que recebemos do público potiguar durante toda a temporada. Para este encerramento, preparamos promoções especiais que tornam a experiência ainda mais acessível, sem abrir mão da qualidade e da emoção que só o Circo Kroner pode oferecer", destaca a direção da companhia.

Os ingressos estão à venda na bilheteria montada na Arena das Dunas, com entrada pela Avenida Prudente de Morais, e também pelo site www.circokroner.com.br, com opção de parcelamento em até três vezes sem juros no cartão. Mais informações e novidades podem ser acompanhadas no perfil oficial @circokroneroficial.

Serviço:

Circo Kroner – Últimas semanas em Natal

Local: Arena das Dunas – entrada pela Av. Prudente de Morais

Ingressos: www.circokroner.com.br e bilheteria física no local

Parcelamento: até 3x sem juros no cartão

Mais informações: @circokroneroficial

Temporada por tempo limitado