

Como já noticiado pelo Notícias do RN, ganhou repercussão a publicação de um blog do estado sobre uma suposta articulação da vice-prefeita Kátia Pires para tentar provocar o impeachment da prefeita Professora Nilda. A informação, entretanto, foi prontamente desmentida pela própria vice-prefeita em nota oficial.

O fato é que, boato ou não, o episódio acabou gerando desgaste e enfraquecendo o grupo de Kátia Pires, sobretudo pela perda de confiança da prefeita e de seus colaboradores mais próximos. Diante disso, surgiram até questionamentos: “Não vai exonerar?”.

Resta saber os próximos capítulos dessa “novela” política em Trampolim da Vitória. O certo é que a imagem da vice-prefeita saiu abalada.