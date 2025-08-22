A 22ª Convenção do Comércio e Serviços do RN que ocorre nos dias 05 e 06 de setembro em Mossoró 2025 promete ser um dos maiores eventos de capacitação empresarial do estado, reunindo empresários, gestores e profissionais de diferentes segmentos para dois dias de muito conteúdo, networking e oportunidades de negócios. Com o tema "Experiência do Cliente: Integração entre o Humano e o Mundo FÍGITAL", o evento centraliza as apresentações nas tendências que estão transformando o varejo e a relação entre marcas e consumidores.

Nesta edição, o destaque da programação está na estrutura inédita com mais de 40 palestras, distribuídas em quatro palcos simultâneos, abordando temas altamente relevantes como: Atendimento ao cliente e experiência do consumidor; Inteligência artificial aplicada aos negócios; Digitalização do varejo e transformação digital; Marketing, vendas e estratégias de crescimento; Liderança, gestão empresarial e inovação no comércio.

Formato imersivo e inovador

Em parceria com o Sebrae RN, um dos principais apoiadores da convenção, três dos quatro palcos terão programação exclusiva com mais de 20 apresentações focadas em capacitação e desenvolvimento de negócios. A grande novidade é que o público nesses espaços acompanhará as palestras com fones de ouvido individuais, garantindo uma experiência imersiva, personalizada e sem ruídos.

Com os palcos funcionando simultaneamente, cada participante poderá escolher os temas mais alinhados às suas necessidades, interesses e desafios profissionais, tornando a experiência ainda mais rica e estratégica.

Grandes nomes no palco principal

O palco principal da Convenção do Comércio trará referências nacionais e internacionais do varejo, do marketing e do empreendedorismo, como:

Giuliana Morrone – jornalista e especialista em comunicação;

Lucas Neves – diretor executivo da Usaflex;

Marcos Rossi – referência nacional em superação;

Tony Ventura – expert em tendências digitais;

Giba – campeão olímpico e ídolo do vôlei brasileiro;

Fred Alecrim – especialista em varejo, inovação e gestão de negócios;

Bruno Félix – especialista em marketing;

Larissa Marques – fundadora da health tech Life Sprint e vencedora do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios.