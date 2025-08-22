A 22ª Convenção do Comércio e Serviços do RN que ocorre nos dias 05 e 06 de setembro em Mossoró 2025 promete ser um dos maiores eventos de capacitação empresarial do estado, reunindo empresários, gestores e profissionais de diferentes segmentos para dois dias de muito conteúdo, networking e oportunidades de negócios. Com o tema "Experiência do Cliente: Integração entre o Humano e o Mundo FÍGITAL", o evento centraliza as apresentações nas tendências que estão transformando o varejo e a relação entre marcas e consumidores.
Nesta edição, o destaque da programação está na estrutura inédita com mais de 40 palestras, distribuídas em quatro palcos simultâneos, abordando temas altamente relevantes como: Atendimento ao cliente e experiência do consumidor; Inteligência artificial aplicada aos negócios; Digitalização do varejo e transformação digital; Marketing, vendas e estratégias de crescimento; Liderança, gestão empresarial e inovação no comércio.
Formato imersivo e inovador
Em parceria com o Sebrae RN, um dos principais apoiadores da convenção, três dos quatro palcos terão programação exclusiva com mais de 20 apresentações focadas em capacitação e desenvolvimento de negócios. A grande novidade é que o público nesses espaços acompanhará as palestras com fones de ouvido individuais, garantindo uma experiência imersiva, personalizada e sem ruídos.
Com os palcos funcionando simultaneamente, cada participante poderá escolher os temas mais alinhados às suas necessidades, interesses e desafios profissionais, tornando a experiência ainda mais rica e estratégica.
Grandes nomes no palco principal
O palco principal da Convenção do Comércio trará referências nacionais e internacionais do varejo, do marketing e do empreendedorismo, como:
- Giuliana Morrone – jornalista e especialista em comunicação;
- Lucas Neves – diretor executivo da Usaflex;
- Marcos Rossi – referência nacional em superação;
- Tony Ventura – expert em tendências digitais;
- Giba – campeão olímpico e ídolo do vôlei brasileiro;
- Fred Alecrim – especialista em varejo, inovação e gestão de negócios;
- Bruno Félix – especialista em marketing;
- Larissa Marques – fundadora da health tech Life Sprint e vencedora do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios.
A Convenção é uma realização da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RN (FCDL) e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL),com o propósito de fortalecer o empreendedorismo no Rio Grande do Norte, promovendo atualização profissional e o desenvolvimento de competências essenciais para enfrentar os desafios do mercado atual. São patrocinadores deste evento Governo do RN, Prefeitura de Mossoró, Sistema Fecomercio, Sesc, Senac, Fiern, Desenvolve RN.
Mídias Sociais