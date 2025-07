O Brasil foi pego de surpresa com a morte da cantora Preta Gil aos 50 anos, neste domingo (20), muitos não acreditaram inicialmente na notícia, principalmente devido ao fato de que nas últimas semanas a notícia era de que o tratamento nos EUA estava sendo promissor, no entanto, desde a última quarta-feira, segundo informações, ela estava sentindo um agravamento no quarto resultando no seu falecimento.

Uma perda para a música brasileira.

Nossos sentimentos à família!