Imagem: Divulgação



A Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal - CDL Natal, ExpoEduc e Natal Capital da Educação realizaram uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 16 de julho, na sede da CDL Natal para anunciar o lançamento desses eventos que fortalecem a educação no estado.

Educação em Pauta

Dois grandes eventos que vão transformar a cidade em um polo de discussão e valorização da educação: o Natal Capital da Educação e a ExpoEduc.

Natal Capital da Educação é uma Associação sem fins lucrativos que propõe tornar a “Cidade do Sol” em um centro educacional durante uma semana, com uma intensa programação entre os dias 17 e 26 de julho, voltada à valorização do ensino e à formação de educadores. Mobilizar a cidade com oficinas, capacitações, palestras e atividades práticas, espalhadas por diversos polos urbanos do município. O objetivo central é conscientizar a todos para uma “Capacitação docente, IDEB diferente”, com o intuito de contribuir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), no Rio Grande do Norte.

Já a ExpoEduc chega a sua 6º edição e acontece entre os dias, 24, 25 e 26 de julho, no Centro de Convenções. É considerado o 2° maior congresso de educação do Brasil e o primeiro do Norte/ Nordeste. Em sua programação, combina palestras, workshops interativos, oportunidades exclusivas de networking e acesso direto aos principais especialistas e líderes do setor educacional. Neste ano traz uma discussão fundamental no cenário educacional: “On ou Off: de que lado a ESCOLA deve estar?”.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL), entidade que há mais de seis décadas representa e impulsiona o setor de comércio e serviços da capital potiguar é parceira da Natal Capital da Educação e Expeduc, e assim, reafirma seu compromisso com o futuro ao investir também na educação como ferramenta de transformação social e crescimento econômico.

Ciente do poder da formação contínua e na importância da educação privada como agente estratégico de desenvolvimento, a CDL criou a CDL Educação, grupo formado por empresários e educadores que atuam com foco em capacitar, fortalecer e fomentar iniciativas dentro desse ecossistema.

Estiveram presentes na coletiva o presidente da CDL Natal, José Lucena, o idealizador e CEO da ExpoEduc, Crislan Viana, e Presidente da Associação Natal Capital da Educação, Bruno Félix.