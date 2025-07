Um levantamento do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran-RN), divulgado nesta segunda-feira (14), revelou que 49,7% dos proprietários de motocicletas, ciclomotores, motonetas e triciclos no estado não possuem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A, ou seja, não têm autorização legal para conduzir seus próprios veículos.

Apesar da compra do veículo ser permitida mesmo sem CNH, pilotá-lo sem habilitação é proibido. Atualmente, são 342.296 pessoas sem CNH para um universo de 688.894 veículos que exigem habilitação na categoria A, que inclui motos de duas ou três rodas.

📊 Dados detalhados sobre motocicletas

O estudo destacou que as motocicletas representam 81,6% dos veículos da categoria A no RN. Dentre os 562.195 veículos registrados, 270.982 proprietários não têm CNH, ou seja, 48,2% não estão habilitados para pilotar.