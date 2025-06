O produtor cultural, ex-deputado estadual e ex-dirigente do ABC Futebol Clube, Cláudio Porpino, faleceu nesta segunda-feira (2), em Natal, aos 59 anos. Ele sofreu um mal súbito em casa e não resistiu. Ao longo de sua trajetória, Porpino teve uma atuação significativa na política e na cultura do Rio Grande do Norte, além de comandar o ABC Futebol Clube. Entre 1999 e 2003, foi parlamentar na Assembleia Legislativa do RN e também ocupou cargos ligados à cultura no estado e no município de Natal.